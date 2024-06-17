Экс-офицер США Беннет перечислил потенциальных получателей оружия из России

Российское оружие стоило бы отправить в такие горячие точки, как Йемен и Иран, где оно могло бы использоваться максимально эффективно против американских военных сил, а также на Кубу и Венесуэлу. О потенциальных получателях вооружений из России заявил американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет, сообщает RT.

Беннет отметил, что на месте президента России Владимира Путина отправил бы оружие в места наибольшей геополитической напряженности между США и их соперниками. «Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — перечислил бывший американский военный.

Ранее российский лидер заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе услышали и поняли сигнал президента России о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. По его словам, в западных странах еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы.