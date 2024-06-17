Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 17 июня 2024Мир

В США назвали потенциальные страны-получатели оружия из России для борьбы с Западом

Экс-офицер США Беннет перечислил потенциальных получателей оружия из России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российское оружие стоило бы отправить в такие горячие точки, как Йемен и Иран, где оно могло бы использоваться максимально эффективно против американских военных сил, а также на Кубу и Венесуэлу. О потенциальных получателях вооружений из России заявил американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет, сообщает RT.

Беннет отметил, что на месте президента России Владимира Путина отправил бы оружие в места наибольшей геополитической напряженности между США и их соперниками. «Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — перечислил бывший американский военный.

Ранее российский лидер заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе услышали и поняли сигнал президента России о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. По его словам, в западных странах еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      Украинский военный рассказал о мобилизации заключенных в ВСУ

      Стала известна роль албанцев в драке английских и сербских фанатов на Евро-2024

      Раскрыто число арестантов в захваченном террористами ростовском СИЗО

      23-летняя россиянка оказалась в реанимации после проведенного дня на пляже

      Российские следователи попросили о заочном аресте четырех иностранных наемников

      Россиянин получил условный срок за призывы к расправе над сотрудниками военкоматов

      В США назвали потенциальные страны-получатели оружия из России для борьбы с Западом

      У шмелей нашли логическое мышление

      Начался допрос сотрудников ростовского СИЗО после захвата заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше