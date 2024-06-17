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18:00, 17 июня 2024Из жизни

В московском пруду выловили карпа весом 17 килограммов

В Большом Чертановском пруду в Москве выловили карпа весом 17 килограммов

В московском пруду поймали огромного карпа. Об этом пишет РИАМО.

Рыбаки выловили 17-килограммового карпа длиной почти полметра из Большого Чертановского пруда на юге Москвы. Они взвесили улов и сняли его на видео. После этого было решено отпустить крупную рыбу обратно в пруд.

В 2022 году рыбаки поймали в том же пруду карпа весом 15 килограммов. Некоторые пользователи интернета предполагают, что это один и тот же карп, который за несколько лет набрал два дополнительных килограмма.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании продадут чучело легендарного карпа по прозвищу Кларисса, который был пойман 72 года назад. Вес Клариссы в то время составил почти 20 килограммов.

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      Антонина Черташ
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