В московском пруду выловили карпа весом 17 килограммов

В Большом Чертановском пруду в Москве выловили карпа весом 17 килограммов

В московском пруду поймали огромного карпа. Об этом пишет РИАМО.

Рыбаки выловили 17-килограммового карпа длиной почти полметра из Большого Чертановского пруда на юге Москвы. Они взвесили улов и сняли его на видео. После этого было решено отпустить крупную рыбу обратно в пруд.

В 2022 году рыбаки поймали в том же пруду карпа весом 15 килограммов. Некоторые пользователи интернета предполагают, что это один и тот же карп, который за несколько лет набрал два дополнительных килограмма.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продадут чучело легендарного карпа по прозвищу Кларисса, который был пойман 72 года назад. Вес Клариссы в то время составил почти 20 килограммов.