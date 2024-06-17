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19:40, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Врач развеяла популярный миф о мытье головы

Врач Гаджигороева заявила, что ежедневное мытье головы не вредит волосам

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Аида Гаджигороева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что ежедневное мытье головы не вредит волосам. Выпуск передачи, в котором специалист развеяла популярный миф о мытье волос, доступен на платформе «Смотрим».

Трихолог назвала заблуждением мнение о том, что мытье головы на ежедневной основе вредит волосам и провоцирует их быстрое загрязнение. «Как часто мыть голову, определяется типом волос. Если тип волос нормальный, можно мыть через день, ничего страшного нет, или три раза в неделю», — отметила доктор. Однако при жирном типе волос, как отметила медик, волосы необходимо мыть ежедневно.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко предупредила о препаратах, прием которых может вызывать выпадение волос. «Антибиотики и антибактериальные препараты могут вызывать выпадение волос», — заявила медик. По ее словам, к потере волос также могут привести средства, которые назначаются при депрессии, лекарства против артрита и акне.

До этого врач-реабилитолог Сергей Агапкин оценил распространенное утверждение об облысении и рассказал, приводит ли к нему отказ от шапки зимой.

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      Олег Давыдов
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