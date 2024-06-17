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10:24, 17 июня 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Донских попало на видео

Задержанный экс-чиновник Минсельхоза Донских не знает, за что его разыскивали

Задержание сотрудниками ФСБ бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося от российский правоохранительных органов 12 лет, попало на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как Донских выходит из здания и направляется в сторону машины, со спины к нему подбегают трое силовиков и валят его на землю. После Донских показан сидящим в машине, его просят представиться, а также спрашивают, знает ли он, что находится в федеральном розыске. Экс-чиновник отвечает утвердительно, однако замечает, что о причинах попадания в розыск ему неизвестно.

Далее Донских, отвечая на вопросы сотрудника ФСБ, рассказывает, что с 2008 года проживал в Московской области.

О задержании экс-чиновника стало известно ранее, 17 июня. Донских 12 лет находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Его подельники получили от 9 до 11,5 года колонии.

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      Илона Палей
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