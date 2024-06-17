Женщина пожаловалась на странное эротическое пристрастие мужа

Женщина, чей муж стал испытывать навязчивую тягу к ролевым играм, обратилась за советом, как ей реагировать на странное эротическое пристрастие партнера, пишет Daily Star.

Автор поста отметила, что она хорошо относится к экспериментам в постели и не против попробовать что-то новое, но увлечение супруга раздражает ее и пугает. По словам женщины, последние недели муж согласен заниматься сексом только после воспроизведения сцены из фильма «Дюна» 1984 года.

Она уточнила: супруг специально распечатал на 3D принтере плавки с крыльями наподобие тех, что носил один из героев. «Он выходит из ванной, потягивается и свирепо смотри на меня. Тем временем, от меня ожидается, что я надену комбинезон механика, скажу, какой он милый, и начну поливать лицо шоколадом», — описала сценарий девушка.

Она отметила, что сначала подыгрывала мужу и надеялась, что вскоре эта прелюдия ему наскучит. Однако мужчина вошел во вкус и предложил позвать новых участников, чтобы разнообразить сценарий. Последней каплей для девушки стало то, что однажды муж потребовал воспроизвести всю сцену, после того как она сказала, что устала и ей хочет обычной романтичной близости. «Он отмахнулся, сказав, что будет весело, а мне следует расслабиться. В конце концов я его выгнала, а он обиделся и обвинил меня в занудстве», — рассказала женщина.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что поведение мужчины эгоистично. По их мнению, он думает лишь о своем удовольствии, а жену расценивает как инструмент для его получения.

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