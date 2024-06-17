Звезда «Уральских пельменей» рассказал о желании отдыхать за границей

Актер «Уральских пельменей» Рожков заявил, что любит отдыхать в безлюдных местах

Актер юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что любит отдыхать от внимания за границей. Об этом он высказался в интервью для YouTube-канала «Кто мы?».

Журналистка Алена Болдык спросила у юмориста, любит ли он посещать безлюдные места за границей. «Это я очень люблю такие места. Я туда именно только и езжу. Вот Синайская пустыня с ее бедуинами, которым вообще на меня наплевать, — это, блин, мое любимое вообще», — рассказал звезда «Уральских пельменей».

Рожков заявил, что живущие в таких местах люди свободны. Именно это, по его словам, привлекает юмориста. «У них нет уз, пут, в которых мы живем», — заключил актер.

Ранее Рожков рассказал о приглашении в Comedy Club на канале ТНТ. По его словам, принять в нем участие его позвал юморист и певец Александр Ревва.

До этого актер рассказал об усталости участников «Уральских пельменей» друг от друга. Он заявил, что юмористы много времени проводят на гастролях и на съемках.

