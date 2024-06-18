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23:31, 18 июня 2024Мир

Американский журналист развеял западный миф о Путине

Журналист Гринвальд заявил о несостоятельности утверждений Запада о Путине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

У российского президента Владимира Путина не было бы времени на сон, если бы он, как считают на Западе, контролировал все, что происходит во всем мире, заявил журналист из США Гленн Гринвальд. В интервью своему коллеге Такеру Карлсону, которое было размещено в соцсети X, он развеял миф о президенте РФ.

По его словам, существует некая карикатурная идея, заключающаяся в том, что Путин управляет событиями не только на Западе, но и всем происходящим в России. «В таком случае у него (Владимира Путина — прим. «Ленты.ру») должно быть сто клонов, учитывая, что он управляет и контролирует все события в собственной стране и в других странах», — объяснил Гринвальд.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить. Журналист подчеркнул, что Украина не сможет выиграть в противостоянии со страной, население которой больше на 100 миллионов человек. Кроме того, он заметил, что Москва имеет более внушительные производственные мощности, чем Киев.

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      Маргарита Пименова
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