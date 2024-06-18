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12:56, 18 июня 2024Бывший СССР

Боевой вертолет ВС России уничтожил пункт дислокации ВСУ с помощью ракеты «Вихрь»

Появились кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ с помощью ракеты «Вихрь»

Экипаж боевого вертолета Вооруженных сил Российской Федерации смог точным ударом в окно противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) «Вихрь» уничтожить пункт временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), кадры публикует Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета».

Авторы канала отметили, что штурманы-операторы армии России получают такой боевой опыт на заданиях, что «могли бы ПТУР в глаз вложить».

Ранее командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным Айрон признал превосходящее умение российских бойцов. По его словам, строение фортификационных сооружений является умением, в котором бойцы ВС России превосходят украинских бойцов.

По словам украинского командира, губительной проблемой для ВСУ является неумение признавать проблемы и решать их. «Проблема — не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься», — подытожил он.

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      Валентин Карант
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