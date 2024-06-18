Стало известно о доходах в России ушедших из страны Coca-Cola и Pepsi

Bloomberg: западные компании продолжили зарабатывать в России

Крупные западные компании, заявившие об уходе с российского рынка, продолжают зарабатывать в РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Среди таких корпораций в публикации названы Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Carlsberg, Benetton Group и Auchan. Отмечается, что часть иностранных структур сделала ребрендинг российского бизнеса, однако по-прежнему работает. Так, российские предприятия Coca-Cola находятся под управлением Multon Partners, которая, в свою очередь, принадлежит юридическому лицу Coca-Cola HBC (британская «дочка» фирмы). В данный момент Multon выпускает напитки под брендом «Добрый Cola», прибыль от продажи которых просто переместилась из американской компании в дочернюю британскую, заявил аналитик компании CFRA Research Гаррет Нельсон.

Другие корпорации применяют аналогичную схему. Так, PepsiCo в России производит продукцию под брендами Evervess и Frustyle (пришла на смену напитку Mirinda) — доходы компании выросли на 12 процентов в годовом выражении, отмечает Bloomberg. При этом стало известно, что на бренд «Добрый Cola» приходится 14 процентов рынка, что делает его самым популярным газированным напитком в России.

Агентство утверждает, что ряд компаний решил продолжить работу в РФ из-за возможных издержек при уходе с рынка. Власти страны в ответ на санкции изменили законодательство, и не все западные фирмы готовы продавать активы с огромными скидками.

Ранее стало известно, что The Coca-Cola Company в апреле подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.