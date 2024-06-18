Продажи вина в России обогнали по росту продажи водки

Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте продаж алкогольной продукции на 5 %

За первые пять месяцев этого года продажи в России алкогольной продукции всех категорий, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросли на пять процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованная статистика Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Продажи алкогольных напитков крепостью более девяти процентов (кроме водки, коньяка и ликеро-водочных изделий) повысились на 18,6 процента, игристых вин — на 13,5 процента, а ликерных вин — на 11,9 процента.

Ликеро-водочная продукция крепостью более девяти процентов прибавила 13,6 процента, а слабоалкогольная продукция — 7,6 процента, то есть по росту спроса вино обогнало водку. Спрос на виноградосодержащие напитки без добавления этилового спирта упал на 32,4 процента, на плодовую алкогольную продукцию — на 10,9 процента.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз объяснил, что вино в России неизбежно подорожает с 12,5 процента до 20 процентов как из-за существенного повышения ввозных пошлин на вина из недружественных государств, так и из-за роста акцизов на тихие и игристые вина.