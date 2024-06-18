Экс-премьер Украины Азаров: мобилизационные ресурсы ВСУ еще не исчерпаны

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров дал оценку тому, сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вести боевые действия. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны, и, если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», — заявил он.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС показал, что больше половины украинцев выступили против нового закона о мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно методологии исследования, респондентов просили выразить согласие с утверждением «Я поддерживаю новый закон о мобилизации». Как показали результаты опроса, только 34 процентов респондентов согласились с таким утверждением. В то же время большинство опрошенных украинцев, 52 процента, частично или совсем не поддержали новый закон.