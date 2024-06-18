Россиянам раскрыли детали новой планируемой льготы

Депутат Бессараб: при новом законе вернуть часть НДФЛ смогут 4 миллиона россиян

Несколько миллионов россиян с детьми смогут вернуть излишне уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при изменении налоговой системы, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила правила возврата средств в случае принятия законопроекта.

«Возврат получат оба родителя — как папа, так и мама в случае, если доход на одного члена семьи будет ниже полутора прожиточных минимумов в соответствующем регионе Российской Федерации. В состав семьи входят мама, папа, несовершеннолетние дети либо ребенок, который учится на очной форме обучения до 23-летнего возраста. При этом дети, создавшие свою семью, в том числе до достижения 23-летнего возраста, пока они обучаются, членами семьи уже не являются. Также членами семьи не являются бабушки и дедушки», — сказала депутат.

С 2025 года прожиточный минимум на федеральном уровне составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль. В зависимости от региона показатель может меняться.

По разным оценкам это даст возможность почти четырем миллионам россиян получить соответствующие выплаты по НДФЛ Светлана Бессараб депутат Госдумы

«За 2025 год работающие родители через работодателя вносят НДФЛ государству. В 2026 году с 1 мая по 1 октября любым способом, подавая заявление через Госуслуги, через МФЦ, можно лично подойти на прием в региональный социальный фонд, можно получить соответствующие вычеты», — рассказала о процедуре парламентарий.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс РФ, которые вводят прогрессивную шкалу. Законопроект также подразумевает, что семьи с детьми с низкими доходами смогут возвращать 7 процентов от НДФЛ. Таким образом, они будут платить 6 вместо 13 процентов налогов.

Документ также предполагает, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут платить повышенные налоги. Россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов. При этом оклады от 50 миллионов и выше планируется облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.