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13:02, 18 июня 2024Среда обитания

Фитнес-тренер перечислила поводы для приостановки занятий спортом

Тренер Павловская: занятия спортом нужно приостановить при усталости

Фото: Unsplash

Чрезмерные занятия спортом могут быть опасны для организма. Признаки, которые указывают на необходимость прервать тренировки, назвала тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская в интервью «Газете.Ru».

Первым признаком перетренированности являются постоянные усталость и слабость. Беспокоиться стоит, если они не проходят даже после достаточного отдыха и сна. Второй признак — ухудшение спортивных результатов при увеличении интенсивности тренировок. Это означает, что организм не успевает восстановиться. На чрезмерные нагрузки также указывают частые травмы и боли.

Павловская подчеркнула, что регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сами тренировки. «Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — заключила эксперт.

Ранее психологи из Университета штата Огайо выяснили, какие виды спорта помогают справиться с гневом. По их словам, улучшить эмоциональное состояние можно с помощью игр с мячом.

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      Александра Качан
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