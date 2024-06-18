Глава МИД Италии назвал неприемлемой инициативу Путина по Украине

Таяни назвал неприемлемой инициативу Путина по прекращению конфликта на Украине

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — сказал итальянский политик.

Таяни в очередной раз подчеркнул, что выступает против нанесения Украиной ударов по территории России итальянским оружием. При этом он пообещал оказать Киеву помощь с противовоздушной обороной.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Президент также подчеркнул необходимость отказа Украины от намерения вступить в НАТО.