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07:06, 18 июня 2024Силовые структуры

Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию

«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в Россию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который устанавливает новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях. Об этом написали «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Уточняется, что речь идет о федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что приезд иностранцев из нежелательных организаций вряд ли связан с туристическими или другими целями.

«Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — отметил он.

Депутат назвал инициативу «в целом, справедливой и правильной». Он выразил уверенность, что Генпрокуратура уже изучила потенциальные риски принятия этого проекта.

Ранее ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию. Бывшего генерального директора клиники и бывшего главного врача приговорили к 1,5 года колонии за организацию незаконного канала въезда граждан Украины.

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      Марина Совина
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