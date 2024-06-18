Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию

«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в Россию

Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который устанавливает новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях. Об этом написали «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Уточняется, что речь идет о федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что приезд иностранцев из нежелательных организаций вряд ли связан с туристическими или другими целями.

«Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — отметил он.

Депутат назвал инициативу «в целом, справедливой и правильной». Он выразил уверенность, что Генпрокуратура уже изучила потенциальные риски принятия этого проекта.

Ранее ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию. Бывшего генерального директора клиники и бывшего главного врача приговорили к 1,5 года колонии за организацию незаконного канала въезда граждан Украины.