Полковник допустил подготовку ВСУ контрудара в Харьковской области

Полковник Матвийчук: до контрнаступления ВСУ в Харьковской области не дойдет

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук усомнился в том, что в Харьковской области дойдет до контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако допустил, что противник готовится к контрудару. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на локальном участке в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник наращивает силы и средства, подготавливает ударные группировки. План при участии офицеров НАТО разрабатывает главком ВСУ Александр Сырский.

«Я очень сомневаюсь по поводу контрнаступления. Вот контрудар — да. Они могут сосредоточить какие-то силы и средства и нанести контрудар по поводу вторгнувшихся наших группировок на направлении Волчанска или Липцов. Действительно там сейчас идет переброска техники, вооружения. Контрудар — это страшно, но до контрнаступления там не дойдет. Я думаю, что наши ребята все это дело видят, сейчас сосредотачивают свои силы, перебрасывают силы и средства. Какой-то успех у этого контрудара, может, будет — ну, продвинутся они на 500-600 метров, возможно, даже на километр, дальше они не пройдут, и будут разгромлены, и мы пойдем дальше», — спрогнозировал Матвийчук.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что наиболее ожесточенные бои в регионе продолжаются в Волчанске и вблизи села Липцы. «Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил», — отметил чиновник.

