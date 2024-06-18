Выход аналога The Sims окончательно отменили

Выход игры Life by You, которую сравнивали с The Sims, отменили

Издательство Paradox Interactive заявило об окончательной отмене выпуска игры Life by You. Об этом сообщает издание The Verge.

Игра, которая была впервые представлена в 2023 году, позиционировалась как симулятор жизни и конкурент известной The Sims. Спустя серии отмен выпуска тайтла в раннем доступе в издательстве Paradox Interactive и студии Paradox Tectonic заявили, что прекращают работу над игрой.

По словам заместителя генерального директора Paradox Маттиаса Лильи, несколько недель назад в студии решили снова отложить выход аналога The Sims в раннем доступе. Лилья отметил, что разработчики понимали, что Life by You не хватает «некоторые ключевых деталей». «Позже нам стало ясно, что путь, ведущий к релизу, в котором мы были уверены, был слишком долгим и неопределенным», — отметил представитель Paradox.

В обращении говорится, что у игры было несколько сильных сторон, и разработчики вложили много сил в производство. Маттиас Лилья подчеркнул, что в студии пришли к выводу, что дополнительное время не приблизит тайтл к выходу и лучше прекратить работу над продуктом. В заключение Лилья извинился, что разработчики приняли тяжелое решение так поздно.

В сентябре 2023 года генеральный директор Cyberia Nova, создающей игру «Смута», Алексей Копцев оценил перспективы создания аналога The Sims в России. По мнению специалиста, для этого потребуются огромные бюджеты.