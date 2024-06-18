Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:10, 18 июня 2024Моя страна

Момент спасения щенков из канализации в российском регионе попал на видео

Момент спасения щенков из канализации в Ингушетии попал на видео

Момент спасения двух щенков из канализации в Ингушетии попал на видео. Ролик публикует Kp.ru.

Отмечается, что животные упали в коллектор в российском регионе и не смогли выбраться самостоятельно. Заметившие это местные жители обратились в МЧС.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что щенки упали почти на трехметровую глубину. В итоге сотрудники ведомства вытащили животных и посадили их на траву.

Ранее на Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео. На размещенных кадрах запечатлен хищник, поедающий ручейников (власокрылые насекомые, напоминающие небольших черных бабочек).

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

      Шольц отказался от приключений на Украине

      Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

      Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

      МИД Швеции вызвал посла России

      «Волга» в российском городе ушла под воду

      Путин назвал своих любимых композиторов

      Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

      В Казахстане оценили опыт нахождения в составе СССР и Российской империи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше