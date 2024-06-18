Момент спасения щенков из канализации в российском регионе попал на видео

Момент спасения щенков из канализации в Ингушетии попал на видео

Момент спасения двух щенков из канализации в Ингушетии попал на видео. Ролик публикует Kp.ru.

Отмечается, что животные упали в коллектор в российском регионе и не смогли выбраться самостоятельно. Заметившие это местные жители обратились в МЧС.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что щенки упали почти на трехметровую глубину. В итоге сотрудники ведомства вытащили животных и посадили их на траву.

Ранее на Байкале медведь захотел полакомиться насекомыми и попал на видео. На размещенных кадрах запечатлен хищник, поедающий ручейников (власокрылые насекомые, напоминающие небольших черных бабочек).