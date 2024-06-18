На Западе раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии

Bloomberg: отказ БРИКС помочь Украине вынудит Зеленского пойти на уступки России

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и страны БРИКС грозит рядом последствий для Киева. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

По мнению издания, Зеленский допустил ошибку на мирном саммите в Швейцарии, так и не сумев привлечь на свою сторону государства БРИКС. Их отказ помочь Киеву, возможно, вынудит украинского лидера пойти на уступки России.

«Страны за пределами Запада уже ясно дали понять, что ни один форум по созданию условий для мира без участия России не сработает», — отмечается в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Россия не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами Запада. При таких обстоятельствах Киев может рассчитывать только на западных партнеров, однако для них тоже важнее внутренние проблемы.

Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.