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06:30, 18 июня 2024Наука и техника

Объяснена опасность коронавируса для пожилых людей

Science Translational Medicine: объяснена опасность COVID-19 для пожилых

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско объяснили, почему коронавирусная инфекция представляет особую опасность для пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Ученые изучили влияние старения на иммунный ответ, проанализировав образцы крови и верхних дыхательных путей, а также назальный микробиом у 1031 пациента в возрасте от 18 до 96 лет, непривитых и госпитализированных из-за COVID-19. Особое внимание уделялось различиям в реакции на заражение SARS-CoV-2 у пациентов разных возрастных групп.

Известно, что пожилой возраст сам по себе является основным фактором риска тяжелого течения COVID. У людей старше 75 лет вероятность фатального исхода от заболевания в 140 раз выше, чем у людей более молодых возрастных групп.

Оказалось, что с возрастом у госпитализированных увеличивается количество вируса SARS-CoV-2, задерживается выведение вируса и усиливается экспрессия генов интерферона I типа как в крови, так и в верхних дыхательных путях. У пожилых пациентов также наблюдалось усиление сигнальных путей врожденного иммунитета и снижение сигнальных путей адаптивного иммунитета.

Помимо этого, у пожилых пациентов был выявлен постоянный рост активности провоспалительных генов и цитокинов. Такие биомаркеры тяжести заболевания, как интерлейкин-6, были наиболее выражены у самых старых людей, что позволяет предположить, что старение может нарушать способность организма отключать воспалительные реакции.

Таким образом, возраст связан с нарушением механизмов очистки организма от вирусов, передачи иммунных сигналов и постоянной активацией провоспалительных генов и белков. Эти данные могут помочь разработать новые методы лечения, направленные на снижение воспаления и улучшение состояния пожилых пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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      Александр Еникеев
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