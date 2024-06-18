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06:44, 18 июня 2024Мир

В США захотели улучшить имидж американской помощи Украине

В США начали искать пиарщика для улучшения имиджа американской помощи Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Руководство США начало искать пиарщика для улучшения имиджа помощи Вашингтона Киеву и деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тендеры администрации.

Власти намерены заключить контракт на осуществление деятельности по коммуникационной поддержке деятельности USAID.

Ведомство ожидает, что специалисты проведут кампании по повышению осведомленности общественности, будут вести письменный и устный перевод. Кроме того, в их обязанность будут входить связи с общественностью и работа со СМИ, подготовка материалов и привлечение инфлюенсеров и фотографов. Место работы будущих сотрудников — Украина.

Ранее больше трети опрошенных американцев выступили против военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). 32 процента респондентов заявили, что отправка вооружений Киеву неуместна, и Вашингтону следует озаботиться внутриамериканскими проблемами. При этом 57 процентов участников опроса поддержали военную помощь Украине, а 11 процентов воздержались от ответа.

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      Марина Совина
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