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00:46, 18 июня 2024Россия

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру равной безопасности в Евразии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел предложил создать новую систему безопасности в Евразии без присутствия внешних сил.

Российский лидер указал, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые примут участие в ее формировании. Он заявил, что Европе нужно находиться в хороших отношениях с Россией, если она хочет оставаться одним из самостоятельных центров развития.

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      Марина Совина
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