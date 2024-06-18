Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.
«Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел предложил создать новую систему безопасности в Евразии без присутствия внешних сил.
Российский лидер указал, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые примут участие в ее формировании. Он заявил, что Европе нужно находиться в хороших отношениях с Россией, если она хочет оставаться одним из самостоятельных центров развития.