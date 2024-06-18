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03:30, 18 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала Лос-Анджелес фразой «русские захапали»

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала районы Лос-Анджелеса фразой «русские захапали». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, приехав туда, она ни разу не ощутила себя в Америке. В магазинах, кафе и на пляжах можно услышать русскую речь, объяснила она. К примеру, россиян часто можно встретить в супермаркете «Распутин», где продают творог, колбасу, халву, гречку и даже знакомые конфеты.

«Наверняка вы все слышали о Голливуде. Да, наши там даже целый район себе захапали. А там, где живет большая часть соотечественников, сосредоточены множество наших магазинов», — поделилась блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинные сожаления переехавших в США русских. Она пояснила, что в первую очередь релоканты жалуются на дороговизну жизни в Америке.

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      Марк Успенский
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