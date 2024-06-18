В КНДР заявили об успехах России в преодолении санкций

ЦТАК: Россия преодолела санкции и достигла стабильного экономического развития

Россия успешно преодолевает санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического развития, заявило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Статья была опубликована в преддверии визита в КНДР президента РФ Владимира Путина. В ней говорится, что РФ смогла увеличить качество и количество военного производства.

«Немедленное введение Россией военной экономической системы и гибкой экономической стратегии позволило достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ. Планируется встреча лидеров России и КНДР в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем. Помимо этого, запланированы торжественный концерт и ужин.