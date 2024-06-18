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14:26, 18 июня 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за массового ДТП на российской трассе

СК возбудил дело из-за массового ДТП с участием автобуса в Рязанской области

Фото: РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области, в которой пострадали как минимум 13 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Оказание транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть восьми лиц») УК РФ.

Сотрудники СК осмотрели место происшествие и допросили водителя грузовика. Решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз, принимаются меры к изъятию у предприятия служебной и организационно-распорядительной документации, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий.

Авария на федеральной трассе в Рязанской области произошла во вторник, 18 июня. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и два грузовика. По последним данным, врачи не смогли спасти восемь человек, еще как минимум 13 пострадали. Трое из получивших травмы — дети.

Причиной аварии, предварительно, стал выезд автомобиля на встречную полосу. Других подробностей случившегося не приводилось, на месте в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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      Екатерина Кашурникова
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