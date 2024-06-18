Рогов заявил о полном выведении ДнепроГЭС из строя

Рогов: ДнепроГЭС в Запорожье полностью выведена из строя

Расположенная в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) полностью выведена из строя. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя после серии ударов по энергоинфраструктуре города. По его словам, плотина при этом не пострадала и продолжает использоваться для транспортного сообщения между берегами Днепра, однако ГЭС теперь не производит электричество.

В начале июня глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял об очень затруднительном положении ДнепроГЭС, оборудование и сооружения которой получили «очень-очень сильные повреждения».