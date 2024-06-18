Ставшая порномоделью мать двоих детей понадеялась на их понимание

Бывшая учительница, ставшая порномоделью ради заработка, понадеялась, что в будущем ее дети не станут осуждать ее выбор. Этим она поделилась с Daily Star.

Брианна Коппейдж, мать двоих детей, была уволена из школы после того, как о ее аккаунте с интимным контентом узнала администрация. Женщина признается, что скучает по преподаванию, но уже смирилась с тем, что больше не сможет работать учителем или кем-либо еще. Она пыталась устроиться в обычную компанию, но через пять дней ее снова уволили.

По словам Коппейдж, она осознает, что когда-нибудь ее дети смогут найти ее обнаженные фотографии и видео на OnlyFans. «Я никогда не смогу избавиться от всего этого», — объяснила женщина. Она надеется, что ее работа никак не отразится на детях. Женщина ждет от них понимания, потому что вряд ли сможет отказаться от интимных съемок, которые приносят ей два миллиона долларов в год (176,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из США, уволенная из той же школы, что и Коппейдж, разочаровалась в порнокарьере. Теперь она чувствует себя изгоем в родном городе и терпит критику со стороны родственников и друзей.