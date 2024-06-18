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06:18, 18 июня 2024Россия

Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках учений

Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня, Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил с участием около 40 кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Учения проводятся в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В них задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.

15 июня совместное учение в Средиземном море провели корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Египта. Российское оборонное ведомство назвало учения очередным практическим шагом в сфере укрепления военно-морского сотрудничества между двумя странами. Также уточнялось, что египетская сторона задействовала фрегат «Аль-Кадир».

Во время учений было отработано формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе и совместное тактическое маневрирование в различных строях.

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      Сергей Грехов
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