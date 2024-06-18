UnHerd: Украина имеет шанс на процветание при согласии на мир Путина

Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным. С таким мнением выступил обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер.

Шелльхаммер призвал Украину прислушаться к мирным предложениям Путина и подчеркнул, что при согласии на его инициативу Украина получит шанс на процветание.

«При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию», — отметил он.

По мнению журналиста, предложения Путина выглядят для Украины более позитивно, чем дальнейшая эскалация конфликта и угроза ядерной войны.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также отказаться от вступления в НАТО.