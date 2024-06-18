Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:54, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Украину призвали прислушаться к мирным предложениям Путина

UnHerd: Украина имеет шанс на процветание при согласии на мир Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным. С таким мнением выступил обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер.

Шелльхаммер призвал Украину прислушаться к мирным предложениям Путина и подчеркнул, что при согласии на его инициативу Украина получит шанс на процветание.

«При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию», — отметил он.

По мнению журналиста, предложения Путина выглядят для Украины более позитивно, чем дальнейшая эскалация конфликта и угроза ядерной войны.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также отказаться от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Северной Корее заявили об ожидании визита Путина

      У российских военных появится полевая сеть для безопасного обмена данными

      Украину призвали прислушаться к мирным предложениям Путина

      Россиянка побывала в США и описала Лос-Анджелес фразой «русские захапали»

      Ставшая порномоделью мать двоих детей понадеялась на их понимание

      В США приветствовали усилия НАТО по поддержке Украины

      Россиянам раскрыли размер пенсии в 2024 году при средней зарплате

      На Украине допустили переговоры по конфликту с Россией

      На Западе раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии

      В нескольких городах России задумали отменить льготную ипотеку для айтишников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше