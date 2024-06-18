В Приднестровье назвали число въехавших беженцев с Украины

МВД ПМР: с начала СВО свыше 255 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики назвали число беженцев с Украины, въехавших в ПМР с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, передает РИА Новости.

По данным приднестровского МВД, с 24 февраля 2022 года в ПМР въехали свыше 255 тысяч беженцев с Украины. Из них зарегистрировались на территории непризнанной республики около 238,6 тысячи человек. Специальными центрами для беженцев из них воспользовались 2092 человека.

Отмечается также, что к настоящему времени в пункте временного проживания «Солнечный» находятся 52 постояльца, из которых 10 — дети. Кроме того, на момент окончания 2023-2024 учебного года в общеобразовательных учреждениях ПМР числилось 420 несовершеннолетних украинских граждан, а детские сады посещают 186 детей с Украины.

Ранее в министерстве госбезопасности Приднестровья посоветовали проживающим в ПМР украинским гражданам не ездить на родину. Рекомендацию в ведомстве объяснили ограничениями на выезд за рубеж, которые действуют в настоящий момент на Украине.