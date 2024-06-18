Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:22, 18 июня 2024Наука и техника

В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

МФТИ: новый аккумулятор для корабля «Орел» эффективнее устройств компании SpaceX

Фото: @roscosmos

Новый аккумулятор для перспективного российского космического корабля «Орел» на десять процентов эффективнее устройств американской компании SpaceX, используемых в кораблях Dragon. Об этом со ссылкой на Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщает РИА Новости.

Разработка аккумулятора велась специалистами Института электродвижения МФТИ в рамках договора с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия». Масса накопителя — 30 килограммов, внутри него установлены 48 созданных в институте литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией, которые устойчивы к вакууму и перепадам температуры.

Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на главу компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщило, что на ракете Atlas V, предназначенной для запуска корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции, установлены батареи с ограниченным сроком годности, что может потребовать их замены.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше