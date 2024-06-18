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07:32, 18 июня 2024Россия

В российском регионе загорелись резервуары с нефтепродуктами после удара ВСУ

В Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами после удара дрона ВСУ

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В городе Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами после атаки дрона Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. «Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — написал Голубев.

Ранее в сети появилось видео летящего над Воронежской областью беспилотника. На кадрах видно летательный аппарат на фоне чистого неба. Автор ролика уточнил, что он был снят около 4:00 мск. Ночью власти региона предупредили жителей об угрозе атаки БПЛА. Позже появились данные об уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью.

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      Варвара Кошечкина
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