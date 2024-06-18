В Северной Корее заявили об ожидании визита Путина

«Нодон синмун»: Пхеньян горячо приветствует приезд президента России Путина

В преддверии визита президента России Владимира Путина в КНДР Пхеньян охвачен атмосферой радости и ликования. Об этом написала газета Северной Кореи «Нодон синмун».

В заявили об ожидании визита Путина и подчеркнули, что он станет важным событием для диалога двух стран.

«Наш народ, восприняв дружеские чувства смелого и справедливого российского народа, горячо приветствует приезд товарища президента Путина», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня. Также он приедет во Вьетнам с государственным визитом по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 19 по 20 июня.