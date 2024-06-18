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03:33, 18 июня 2024Интернет и СМИ

В Северной Корее заявили об ожидании визита Путина

«Нодон синмун»: Пхеньян горячо приветствует приезд президента России Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Reuters

В преддверии визита президента России Владимира Путина в КНДР Пхеньян охвачен атмосферой радости и ликования. Об этом написала газета Северной Кореи «Нодон синмун».

В заявили об ожидании визита Путина и подчеркнули, что он станет важным событием для диалога двух стран.

«Наш народ, восприняв дружеские чувства смелого и справедливого российского народа, горячо приветствует приезд товарища президента Путина», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня. Также он приедет во Вьетнам с государственным визитом по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 19 по 20 июня.

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      Марина Совина
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