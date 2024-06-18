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18:02, 18 июня 2024Наука и техника

В США рассказали об эффективной работе Су-34 на Украине

MWM: истребители Су-34 эффективно работают в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские истребители Су-34 эффективно работают в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказало американо-южнокорейское издание Military Watch Magazine (MWM).

«За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по целям на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров», — говорится в публикации.

Там уточняется, что бомбы могут оснащаться, в частности, термобарическими элементами, способными поражать хорошо укрепленные позиции. Кроме того, уверяет издание, эти бомбы отличает сравнительно невысокая стоимость.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что передала Министерству обороны России партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Тогда же российское военное ведомство заявило, что в зоне проведения СВО экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины.

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      Иван Потапов
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