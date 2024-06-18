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17:28, 18 июня 2024Интернет и СМИ

В Telegram появился сервис для знакомств

«Код Дурова»: 18 июня в Telegram появился сервис для знакомств TON Dating

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере Telegram появился сервис для знакомств TON Dating. Информация об этом опубликована на сайте «Код Дурова».

Сообщается, что желающим воспользоваться сервисом необходимо запустить специальный бот TON Dating. Создатели заявили, что перед тем, как начать знакомиться через мессенджер, пользователи проходят обязательную верификацию личности. После этого все заявки подвергаются строгой модерации. Разработчики утверждают, что таким образом они делают вход в TON Dating невозможным для анонимных юзеров и ботов.

Создатели приложения также рассказали, что для женщин подписка на сервис будет бесплатной, а мужчинам нужно будет оплатить доступ виртуальной валютой — Telegram Stars, или «звездами». Так, стоимость одного месяца составит 2,5 тысячи «звезд», или 5,7 тысячи рублей.

«TON Dating ориентирован на тех, кто ценит свое время и избирателен в общении, готов быть собой и предпочитает проводить время "без масок" в компании себе подобных», — заявил глава проекта TON Dating.

Ранее в июне основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что в Telegram появится виртуальная валюта — «звезды». Он рассказал, что их можно будет приобрести в магазинах приложений App Store и Google Play.

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      Мария Большакова
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