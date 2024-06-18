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15:19, 18 июня 2024Мир

Венгрия выступила против фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Politico: Венгрия выступила против кандидатуры фон дер Ляйен на посту главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Венгрия выступила против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает издание Politico.

Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе.

После ужина в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель раскрыл подробности обсуждения кандидатуры главы ЕК и подчеркнул, что лидеры ЕС пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

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      Лина Пивоварова
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