Врач назвала условно безопасную дозу алкоголя

Гастроэнтеролог Заможняя: полностью безопасных доз алкоголя не существует

Чтобы сохранить печень здоровой, нужно сбалансированно питаться и минимизировать употребление спиртного, рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. Условно безопасную дозу алкоголя она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Гастроэнтеролог уточнила, что полностью безопасных доз алкоголя не существует, а условно безопасные — это те, которые не должны нанести печени серьезного вреда. По ее словам, для мужчин такой дозой будут 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина или 60 миллилитров водки. Для женщин этот объем вдвое меньше: 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина или 30 миллилитров водки.

Врач также подчеркнула, что важно, чтобы хотя бы три-четыре дня в неделю человек не употреблял алкогольные напитки.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что квас противопоказан некоторым людям. По ее словам, напиток может содержать алкоголь и много сахара.