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08:59, 18 июня 2024Экономика

Названы победители от прекращения торгов долларами в России

«Ведомости»: российские банки выиграют от прекращения торгов долларами и евро

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главными бенефициарами отмены торгов долларами и евро на Мосбирже станут российские банки, в основном небольшие и средние, которые смогут нарастить комиссии и собственные доходы за счет прихода к ним новых покупателей и продавцов. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Ведомости».

Главный экономист инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин отметил, что для получения выгоды банки должны не находиться под санкциями и проводить операции с внешними контрагентами.

Также победителями станут банки-нерезиденты, заметил Александр Исаков из Bloomberg. Это могут быть как европейские организации, так и банки из дружественных юрисдикций, но, какие конкретно из них получат выгоду, сказать сложно. Все зависит от решения третьих стран, в которых находятся их головные офисы.

Впрочем, добавил Кузьмин, банки-нерезиденты должны понять, как относиться к возможным претензиям со стороны управления Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC). Ведомство может расценить наращивание активности на валютном рынке как помощь в обходе санкций, что чревато вторичными ограничениями. По его словам, крупные госбанки, возможно, тоже получат выгоду за счет обменных операций в наличном виде для розничных клиентов.

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Член генсовета «Деловой России» Анна Никитченко заметила, что свою выгоду не упустят новые участники рынка — платежные агенты. Таким образом, комиссии за конвертацию возрастут. При этом он предположила, что ситуация приведет к развитию финансовых услуг в сторону цифровизации и усложнения результатов финансового инжиниринга.

По мнению Исакова, доллар и евро не уйдут с российского рынка, как они сохранялись в ЮАР с 1980-х годах и сохраняются в Иране. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напомнил, что Россия продает большие объемы сырья, а расчеты за него в любом случае идут в долларах и евро, так что валюта из недружественных стран поступать все равно будет.

США объявили о санкциях в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. На следующий день торги долларами и евро на площадке были остановлены. С того момента покупка и продажа этих валют совершается на внебиржевом рынке, а Центробанк устанавливает курс на основании банковской отчетности и сведений, поступающих от платформ внебиржевых торгов.

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      Платон Щукин
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