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10:40, 19 июня 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в кожаном бикини

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон показала фигуру в кожаном бикини

Кадр: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде в преддверии выпуска своего нового трека. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в кожаном бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера-бандо и трусов. Также она примерила байкерскую куртку в тон, сапоги с высоким облегающим голенищем и перчатки с открытыми пальцами.

Визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках, нанеся на губы сияющий розовый блеск. Стилисты распустили ее волосы и дополнили образ черными солнцезащитными очками и кольцом с массивным бриллиантом.

В апреле сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в откровенном виде для обложки модного журнала Flaunt. Тогда бизнесвумен предстала перед камерой без одежды и нижнего белья, прикрыв руками обнаженные части тела.

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      Мария Винар
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