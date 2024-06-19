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07:30, 19 июня 2024Ценности

49-летняя ведущая поделилась видео в откровенном образе

49-летняя ведущая Ларса Пиппен поделилась видео в лиловом бикини у бассейна

Фото: @larsapippen

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен поделилась новым видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость прошлась у бассейна в лиловом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. Поверх плавательного костюма она надела укороченный топ с длинными рукавами в тон наряду. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

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Кроме того, телеведущая собрала волосы в высокий хвост, а в качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

В мае 49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей. Американская ведущая Ларса Пиппен позировала, сидя на борту в бордовом бикини бренда Versace с черным принтом в виде логотипа марки.

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      Екатерина Ештокина
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