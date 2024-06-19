Выступление Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

Выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии МУЗ-ТВ обернулось скандалом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что певица исполняла песню под фонограмму, при этом не всегда успевала за записью. Кроме того, Агузарова открывала рот невпопад и странно двигалась на сцене. В результате из трансляции концерта выступление певицы вырезали.
Ранее Жанна Агузарова спела отрывок из своей новой песни в подземном переходе в Москве. 61-летняя звезда исполнила отрывок из композиции «Релакс от дум, релакс от мыслей».
До этого был раскрыт гонорар Агузаровой за частное выступление.