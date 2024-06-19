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03:45, 19 июня 2024Бывший СССР

Армения и Турция договорились наладить отношения

Пашинян и Эрдоган договорились наладить отношения между Арменией и Турцией

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает «Арменпресс».

В ходе беседы политики договорились наладить отношения между странами без каких-либо предварительных условий. Также они указали на важность продолжения встреч спецпредставителей по этому вопросу

15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности страны установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Граница между государствами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Сложности в отношениях между двумя государствами связаны с поддержкой Турции позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху, а также с реакцией Анкары на процесс международного признания геноцида армян Османской империей в 1915 году.

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