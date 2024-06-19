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08:57, 19 июня 2024Мир

Белый дом отменил встречу между США и Израилем из-за видео Нетаньяху

Axios: Белый дом отменил встречу между США и Израилем из-за видео Нетаньяху

Фото: Shaul Golan / Reuters

Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем из-за видеообращения, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался на задержки поставок американского оружия. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Американцы в ярости. Видео Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») нанесло большой ущерб», — приводит портал слова одного из израильских чиновников.

Также по словам американских источников администрация президента США Джо Байдена недовольна «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросах военной помощи. Кроме того, советник американского лидера Амос Хохштейн встретился с израильским премьером и напрямую ему заявил о неприемлемости записанного видео и подобных обвинений.

Ранее газета Times of Israel сообщала, что Нетаньяху осудил решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ежедневных тактических паузах в секторе Газа, однако не отменил их. В израильской армии также уточнили, что решение о тактических паузах соответствует указаниям премьера об увеличении потока гуманитарной помощи в Газу и обеспечении безопасного прохода для конвоев.

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      Максим Габриелян
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