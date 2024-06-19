Биржевая стоимость бензина резко выросла

Стоимость бензина на СПбМТСБ выросла до максимума за два месяца

По итогам торгов в среду, 19 июня, стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимальных за два месяца значений, свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-92 достиг 50 357 рублей за тонну (плюс 1,48 процента), а бензин АИ-95 — 57 463 рублей за тонну (плюс 0,84 процента). В последний раз выше этой отметки цены были 15 апреля.

Дизельное топливо демонстрирует сдержанную динамику. С конца мая оно находится в узком диапазоне цен в районе 60 тысяч рублей за тонну, и на сегодняшних торгах поднялось до 60,9 тысячи.

Рост биржевых цен на бензин возобновился с 5 июня. За это время оба значения выросли более чем на десять процентов. В текущем году до максимума стоимость бензина на бирже поднималась три месяца назад.

В период с 20 мая по 30 июня правительство приостановило запрет на вывоз российского бензина за границу, введенный в марте. Далее эмбарго вновь вступит в силу и будет действовать вплоть до 31 августа. Чиновники объяснили такое решение насыщенностью внутреннего рынка топливом и необходимостью поддержки доходов нефтяных компаний.