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08:14, 19 июня 2024Мир

Бывший агент ЦРУ призвал НАТО и США прислушаться к предупреждениям России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США и НАТО следует прислушаться к словам Путина о ЯО

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

США и НАТО следует воздерживаться от угроз нанести стратегическое поражение России, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. С таким призывом он выступил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, Запад неосторожен в своих высказываниях и не понимает, к чему они могут привести. В качестве примера он привел заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении приведения ядерных боеголовок альянса в боевую готовность.

«Опасность состоит в том, что его [Запада] риторика и действия становятся все более воинственными в плане угроз ядерными последствиями для России. Русские внимательно следят за этим», — заявил эксперт, подчеркнув, что Москва может предпринять ответные меры.

Ранее президент России Владимир Путин попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. По словам российского лидера, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход. Путин дополнительно подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокие результаты, предоставляя широкий набор конвенциональных вооружений.

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      Варвара Кузьмина
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