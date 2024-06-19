Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:40, 19 июня 2024Ценности

Чересчур короткие шорты популярного актера вызвали ажиотаж в сети

Кадр: @gq

Ирландский актер Пол Мескал появился на публике в чересчур коротких шортах и вызвал ажиотаж в сети. Об этом сообщает портал Pink News.

28-летний инфлюэнсер посетил показ люксового бренда Gucci, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, в полосатых хлопковых шортах упомянутой марки. Знаменитость также надела голубую рубашку из ассортимента модного дома, высокие белые носки и кожаные лоферы. «Я сторонник того, чтобы мужчины носили короткие шорты», — заявил он.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к наряду телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. «Он выглядит потрясающе», «Нет, к такой моде я не готова», «На Мескале абсолютно все смотрится шикарно», «Просто вау», — высказывались комментаторы.

В апреле обувь премьера Британии Риши Сунака также стала предметом споров в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Российским студентам предложили рекордное количество бюджетных мест в вузах

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше