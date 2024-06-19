Чересчур короткие шорты популярного актера вызвали ажиотаж в сети

Ирландский актер Пол Мескал появился на публике в чересчур коротких шортах и вызвал ажиотаж в сети. Об этом сообщает портал Pink News.

28-летний инфлюэнсер посетил показ люксового бренда Gucci, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, в полосатых хлопковых шортах упомянутой марки. Знаменитость также надела голубую рубашку из ассортимента модного дома, высокие белые носки и кожаные лоферы. «Я сторонник того, чтобы мужчины носили короткие шорты», — заявил он.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к наряду телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. «Он выглядит потрясающе», «Нет, к такой моде я не готова», «На Мескале абсолютно все смотрится шикарно», «Просто вау», — высказывались комментаторы.

В апреле обувь премьера Британии Риши Сунака также стала предметом споров в сети.