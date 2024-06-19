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15:27, 19 июня 2024Экономика

Болельщики чемпионата Европы по футболу поразились мусору и ямам в Германии

Bild: болельщики Евро-2024 поразились мусору и ямам на улицах Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Иностранные болельщики, приезжая на чемпионат Европы по футболу, поражаются состоянию немецких улиц. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

По мнению обозревателей издания, в мире до сих пор существует стереотипное представление о «немецких добродетелях» XIX века. Туристы и сегодня верят, что Германия держится на четырех столпах: пунктуальности, чистоте, дисциплине и трудолюбии.

Однако в действительности на улицах европейской страны разбросан мусор, а на стенах домов пестрят граффити. Немецкие дороги возмущают приезжих выбоинами. На трассах Германии, но в особенности на проселочных дорогах встречается немало ям, что для жителей Восточной Европы удивительное явление.

Кроме того, иностранцев шокировало отсутствие сотовой связи во многих частях ФРГ. Болельщики Евро-2024 остаются недовольны качеством интернета, а также невозможностью повсеместно расплачиваться картой или смартфоном. Как выяснилось, немцы и сегодня активно используют наличные средства.

Ранее россиянин, переехавший в Германию, назвал отличительные особенности немцев, приводящие его в бешенство. Среди них — отсутствие чувства юмора, воздержание от поговорок и идиом в речи и пренебрежение дресс-кодом.

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      Виктория Клабукова
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