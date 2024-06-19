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17:05, 19 июня 2024Бывший СССР

Глава налоговой службы Украины получил взятку рекордного размера

НАБУ: глава налоговой службы Украины получил взятку в размере 21 миллиона евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине глава Государственной фискальной службы (ГФС; аналог Федеральной налоговой службыприм. «Ленты.ру») получил взятку рекордного размера. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, глава ГФС Украины получил более 21 миллиона евро (около 1,9 миллиарда рублей) за возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям агрохолдинга. Фигурантами уголовного дела стали двое приближенных экс-руководителя фискальной службы страны.

Как рассказали в НАБУ, в 2015-2016 годах близкое к главе ГФС лицо помогло руководителю налоговой службы получить более 13 миллионов евро (более 1,1 миллиарда рублей) на счета подконтрольной ему компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. После легализации данные средства были направлены на покупку недостроенного жилищно-офисного комплекса. Злоумышленники продолжили возведение объекта и начали получать от него дополнительные доходы.

Всего на легализованные средства был приобретен 81 объект недвижимости. В конце 2023 года все они были арестованы.

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«Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 миллиона евро (более 700 миллионов рублей), которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 миллиона долларов США (более 462 миллионов рублей) он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года — еще 2,8 миллиона евро (более 252 миллионов рублей) в качестве оплаты по договорам купли-продажи», — уточнили в НАБУ.

Ранее стало известно, что объем взяток за бронь от мобилизации на Украине составляет около 2 миллиардов в год. Соответствующие данные привел глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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      Екатерина Грищенко
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