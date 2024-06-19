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18:38, 19 июня 2024Наука и техника

Главком ВМФ признал важность беспилотников

Главком ВМФ Моисеев: современный флот невозможен без беспилотников

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Современный флот невозможен без беспилотных систем. Их важность в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» признал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

«Не могу не сказать о теме безэкипажных систем, роботизированных комплексов. Это не просто актуально, это объективная реальность сегодняшнего дня», — заявил Моисеев.

По его словам, современный корабль является сложной системой, которая требует взрывного внедрения новых технологий, в частности, беспилотников.

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Ранее главком сообщил, что ВМФ России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей.

В марте на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности главкома ВМФ России.

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      Иван Потапов
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