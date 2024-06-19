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16:45, 19 июня 2024Бывший СССР

Главу украинского «Центра противодействия коррупции» заподозрили в двух преступлениях

«Интерфакс-Украина»: антикоррупционера Шабунина заподозрили в двух преступлениях
Виталий Шабунин

Виталий Шабунин. Фото: Mediafond / Wikimedia

Главе украинского «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Виталию Шабунину в ближайшее время планируют предъявить подозрение в совершении по меньшей мере двух преступлений. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным собеседника агентства, Шабунину намерены предъявить подозрение в неявке на военную службу и незаконном использовании автомобиля, приобретенного волонтерами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В мае сообщалось, что глава ЦПК был замечен передвигающимся на приобретенной для ВСУ машине по Киеву. Отмечалось, что в июне 2023 года она была передана ему благотворительным фондом «Палладины» как действующему военнослужащему 241-й бригады теробороны, однако в сентябре 2023 года он приехал в Киев в ежегодный отпуск, после чего не вернулся в военную часть.

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      Алевтина Запольская
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